Гройсман похвалив уряд Яценюка

Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що уряд його попередника Арсенія Яценюка зробив багато корисного для розвитку України.

Про це він заявив у середу під час засідання уряду.

"Хочу відзначити велику заслугу попереднього уряду, уряду Яценюка. Вони прийняли на себе перший удар, а я працював у тому уряді, 9 місяців у 2014 році. Взяли цей виклик достойно і сьогодні можливо сказати, що багато було зроблено і в енергетичному секторі у тому числі, і в макроекономічній стабілізації, що дало можливість вийти з тієї критичної ситуації, яка була станом на 2014 рік", – сказав він.

Говорячи про енергетику, Гройсман заявив, що завданням є менше споживати і більше добувати енергоресурсів. Він вважає, що за п'ять років Україна може збільшити власний видобуток газу на сім мільярдів кубометрів.

Крім того, за словами Гройсмана, у порівнянні з минулим роком приріст іноземних інвестицій в Україну склав 2,5 млрд доларів або 19%.

У порівнянні з минулим роком маємо зростання на 2,5 млрд доларів (+19%) іноземних інвестицій. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 19, 2016

Олег Шанковський, УП