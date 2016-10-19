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МЗС просить українців не відвідувати громадські місця в Анкарі

Середа, 19 жовтня 2016, 11:44

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування громадських місць у турецькій Анкарі через загрозу терактів.

Про це йдеться повідомляє в середу департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці в Facebook.

"За інформаційним застереженням губернаторства Анкари щодо можливої загрози вчинення терактів у період з 17.10.2016 по 30.11.2016 року, забороняється проведення мітингів, демонстрацій, зборів на площах, вулицях, парках та в закритих приміщеннях", – зазначається в повідомленні.

У цьому контексті посольство України в Туреччині рекомендує громадянам, які постійно проживають, тимчасово перебувають в провінції Анкара або планують приїзд до столиці ТР, утриматись від відвідування без необхідності центру міста та публічних місць, довготривалого перебування в аеропорту, вокзалах, на зупинках громадського транспорту, зокрема, метро, поблизу поліцейських відділків та постів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію українців просять звертатись до посольства за телефонами гарячої лінії: +905336176273, +90553 710 1566 та +90 533 619 82 75.

Як відомо, влада Туреччини ввела заборону на проведення всіх громадських заходів в Анкарі до кінця листопада через інформацію розвідувальних служб про можливі теракти.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччина
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