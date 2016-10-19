Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД просит украинцев не посещать общественные места в Анкаре

Среда, 19 октября 2016, 11:44

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения общественных мест в турецкой Анкаре из-за угрозы терактов.

Об этом говорится сообщает в среду департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook.

"По информационному предостережению губернаторства Анкары относительно возможной угрозы совершения терактов в период с 17.10.2016 по 30.11.2016 года, запрещается проведение митингов, демонстраций, собраний на площадях, улицах, парках и в закрытых помещениях", – отмечается в сообщении.

В этом контексте посольство Украины в Турции рекомендует гражданам, которые постоянно проживают, временно находятся в провинции Анкара или планируют приезд в столицу ТР, воздержаться от посещения без необходимости центра города публичных мест, длительного пребывания в аэропорту, вокзалах, на остановках общественного транспорта, в частности , метро, ​​вблизи полицейских участков и постов, органов государственной власти и местного самоуправления.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцев просят обращаться в посольство по телефонам горячей линии: +905336176273, +90553 710 1566 и +90 533 619 82 75.

Как известно, власти Турции ввели запрет на проведение всех общественных мероприятий в Анкаре до конца ноября из-за информации разведывательных служб о готовящихся терактах.

Темы: Турция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Турция
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Премьер Швеции верит, что Будапешт не будет блокировать ее вступление в НАТО после решения Анкары
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: