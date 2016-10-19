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Рада провела паралель Сирія – Донбас і просить світ тиснути на Путіна

Середа, 19 жовтня 2016, 12:37
В Алеппо під авіаудари потрапив гумконвой

Верховна Рада закликає сторони конфлікту у Сирії припинити активні бойові дії, дотримуватися режиму припинення вогню і почати переговори для врегулювання конфлікту.

За відповідний проект постанови №5214 проголосував 241 депутат.

У зверненні до міжнародних організацій, парламентів держав-членів ОБСЄ та Організації ісламського співробітництва щодо подій у Сирії Верховна Рада зазначає, що "Росія зараз безкарно веде дві паралельні війни – одну на Донбасі, іншу – в Сирії".

"Як і на Донбасі, в Сирії Росія, беручи на себе зобов’язання щодо деескалації конфлікту, відразу їх порушувала та лише розпалювала насильство шляхом розгортання військ, постачаючи зброю і боєприпаси, веденням бойових дій і поширенням пропаганди зразка середини минулого століття", – заявляє український парламент.

Нардепи називають неприпустимою безкарність сирійського режиму та його союзників у знищенні мирного населення, зокрема, в Алеппо, де 19 вересня під обстріл потрапив гумконвой.

"Ми бачимо схожість у проведенні агресивної політики Росії як по відношенню до України, так і Сирії. Використовуючи гасло протистояння з міжнародним тероризмом як прикриття, російська влада має на меті створення зон нестабільності в усіх регіонах, які вона вважає сферою свого впливу та підтримки диктаторських режимів", – заявляє Верховна Рада.

"Наголошуємо на існуванні гострої загрози розпалювання повномасштабної міжконфесійної війни в регіоні Близького Сходу через події у Сирії, а також на використанні Росією території незаконно анексованого Криму як військового форпосту для підтримки військової операції в Сирії", – додає парламент.

У заяві сказано, що "Росія безсоромно хизується вдалим випробуванням сучасної зброї в Сирії", жертви якої є серед тих 300 тисяч осіб, які вважаються загиблими", продовжує відігравати "деструктивну роль у питанні мирного врегулювання сирійського конфлікту" та "активно зловживає своїм правом вето в РБ ООН" щодо цього.

Верховна Рада закликає усі причетні сторони сприяти створенню необхідних передумов для відновлення політичного процесу врегулювання, спрямованого на створення інклюзивної перехідної влади в Сирії, з подальшим ухваленням Конституції та проведенням виборів.

Зокрема, сторони збройного конфлікту в Сирії закликають припинити активні бойові дії на всій території Сирії, зокрема в Алеппо, дотримуватися режиму припинення вогню і забезпечити умови для створення гуманітарних коридорів для евакуації поранених.

Також ВР закликає сторони конфлікту, зокрема Росію, "відмовитися від застосування нападів невибіркового характеру і зброї невибіркової дії, а також інших заборонених засобів і методів ведення війни в ході бойових дій на території Сирії, зокрема від застосування авіації й артилерії в місцях скупчення та проживання цивільного населення".

Також Україна просить Радбез ООН створити міжнародну групу слідчих з розслідування воєнних злочинів сирійського режиму та РФ, а міжнародні організації, зокрема ООН та ЄС, "посилити тиск на режим Путіна" з метою примушення Росії дотримуватися прав людини та міжнародного гуманітарного права в ході  конфлікту на території Сирії тощо.

Олена Рощенко, УП

Теми: СиріяРосіяДонбасВерховна Рада
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