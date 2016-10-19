Окупанти затримали архієпископа УПЦ КП на адмінкордоні з Кримом
Середа, 19 жовтня 2016, 13:24
Архієпископа української православної церкви Київського патріархату Климента затримали російські "прикордонники" на адмінкордоні між Кримом і материковою Україною.
Про це повідомляє видання "Голос Криму".
"Мене відвели в бік і без жодних пояснень вже півгодини утримують на "російському кордоні", - повідомив виданню владика Климент.
Він також додав, що коли виїжджав з півострова до материкової частини України, його протримали понад годину "російські прикордонники" на пункті пропуску без жодних пояснень.
Українська правда