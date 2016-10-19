Оккупанты задержали архиепископа УПЦ КП на админгранице с Крымом
Среда, 19 октября 2016, 13:24
Архиепископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента задержали российские "пограничники" на админгранице между Крымом и материковой Украиной.
Об этом сообщает издание "Голос Крыма".
"Меня отвели в сторону и без всяких объяснений уже полчаса удерживают на "российской границе", - сообщил изданию владыка Климент.
Он также добавил, что когда выезжал с полуострова до материковой части Украины, его продержали более часа "российские пограничники" на пункте пропуска без всяких объяснений.
Украинская правда