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Екс-міністр Польщі, звільнений за дорогий годинник, очолив "Укравтодор"

Середа, 19 жовтня 2016, 14:15

Колишній міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомір Новак став в.о. голови "Укравтодору".

Він виступив з презентацією плану своєї роботи під час засідання Кабміну у середу.

Зокрема, він пообіцяв домогтися реконструкції українських доріг та інфраструктури, для чого буде запрошувати, у тому числі, міжнародні компанії. Також він має намір представити план реконструкції доріг на наступні п'ять років.

"Відчуваю себе трохи фахівцем в цій області і думаю, що мій досвід і вміння допоможуть у будівництві продуманої інфраструктури разом з вами", – сказав він.

"Зауважу нескромно, що в тому цивілізаційному стрибку, який зробила Польща за останні роки, є і моя заслуга", – додав він.

За словами Новака, вплив на його рішення погодитися на роботу в Україні, мав польський герой Яцек Куронь, який народився у Львові і рівно 15 років тому – 19 жовтня 2001 року сказав, що без незалежної України не буде незалежної Польщі без незалежної Польщі не буде незалежної України.

"Я вірю в це. Його особистість вплинула на моє рішення і бажання служити Україні", – запевнив він.

Новак вважає, що він і інші міністри будуть "атаковані популістами і націоналістами", але його це не бентежить.

Як відомо, у листопаді 2013 року Новак був змушений піти у відставку після того, як не задекларував годинник Ulysse Nardin за 5,5 тисяч доларів.

 

Польські ЗМІ тоді писали, що Новак тісно співпрацює з бізнесменами, які заробляють на контрактах від держави. Зокрема , один з тижневиків написав, що Новак обмінювався з підприємцем годинниками.

Цією справою також займалася польська прокуратура.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: УкравтодорКабінет міністрівдороги
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