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Экс-министр Польши, уволенный за дорогие часы, возглавил "Укравтодор"

Среда, 19 октября 2016, 14:15

Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак стал и.о. руководителя "Укравтодора".

Он выступил с презентацией плана своей работы во время заседания Кабмина в среду.

В частности, он пообещал добиться реконструкции украинских дорог и инфраструктуры, для чего будет приглашать, в том числе, международные компании. Также он намерен представить план реконструкции дорог на следующие пять лет.

"Чувствую себя немного специалистом в этой области и думаю, что мой опыт и умения помогут в строительстве продуманной инфраструктуры вместе с вами", – сказал он.

"Замечу нескромно, что в том цивилизационном прыжке, который совершила Польша за последние годы, есть и моя заслуга", – добавил он.

По словам Новака, влияние на его решение согласиться на работу в Украине, оказал польский герой Яцек Куронь, который родился во Львове и ровно 15 лет назад – 19 октября 2001 года – сказал, что без независимой Украины не будет независимой Польши, а без независимой Польши не будет независимой Украины.

"Я верю в это. Его личность повлияла на мое решение и желание служить Украине", – заверил он.

Новак считает, что он и другие министры будут "атакованы популистами и националистами", но его это не смущает.

Как известно, в ноябре 2013 года Новак был вынужден уйти в отставку после того, как не задекларировал часы Ulysse Nardin за 5,5 тысяч долларов.

 

Польские СМИ тогда писали, что Новак тесно сотрудничает с бизнесменами, которые зарабатывают на контрактах от государства. В частности , один из еженедельников написал, что Новак обменивался с предпринимателем часами.

Этим делом также занималась польская прокуратура.

Олег Шанковский, УП

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Темы: УкравтодорКабинет министровдороги
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