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Інтернет-пропагандиста затримали на Дніпропетровщині

Середа, 19 жовтня 2016, 17:25

Адміністратора сепаратистських груп у соцмережах, який за завданням спецслужб РФ вів активну антиукраїнську пропаганду, затримали на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними українських силовиків, представники російських спецслужб залучили мешканця Жовтих Вод до співпраці у вересні 2015 року.

31-річний чоловік поширював підготовлені в РФ матеріали (статті, фото, відео, карикатури), спрямовані на дискредитацію української держави та армії, популяризацію терористичних організацій "ДНР/ЛНР", розпалювання міжнаціональної ворожнечі та пропаганду входження України до складу Російської Федерації.

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Також він інформував своїх кураторів про настрої серед мешканців міста.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Українська правда

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Теми: СБУ
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