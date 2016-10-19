Интернет-пропагандиста задержали на Днепропетровщине
Администратора сепаратистских групп в соцсетях, который по заданию спецслужб РФ вел активную антиукраинскую пропаганду, задержали на Днепропетровщине.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным украинских силовиков, представители российских спецслужб привлекли жителя Желтых Вод к сотрудничеству в сентябре 2015 года.
31-летний мужчина распространял подготовлены в РФ материалы (статьи, фото, видео, карикатуры), направленные на дискредитацию украинского государства и армии, популяризацию террористических организаций "ДНР / ЛНР", разжигание межнациональной розни и пропаганду вхождения Украины в состав Российской Федерации.
Также он информировал своих кураторов о настроениях среди жителей города.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Украинская правда