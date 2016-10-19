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Луценко хоче легалізації казино

Середа, 19 жовтня 2016, 17:33

Генпрокурор Юрій Луценко виступає за скасування заборони на діяльність казино в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу в середу в Запоріжжі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

Він зазначив, що "тотальна заборона грального бізнесу в Україні подібна до "сухого закону" в Америці, який сприяв розвитку мафії і корупції у владі".

"Потрібно дати можливість для офіційної роботи казино в 5-зіркових готелях, тобто в елітних закладах, куди ніколи не потраплять школярі і прості українці. Це моя особиста думка", - зазначив Луценко.

Генпрокурор підкреслив, що ігрові автомати типу "однорукого бандита" повинні знаходитися під жорстким контролем фіскальних служб.

"Потрібно розмежувати те, що соціально небезпечно, і те, що не соціально небезпечно, і дозволити те, що не соціально небезпечно", - зазначив Луценко.

Як відомо, в кінці 2015 року міністерство фінансів розробило законопроект, який легалізує казино, лотереї та букмекерську діяльність.

У середу в Запоріжжі Луценко представив нового прокурора області.

Теми: ЛуценкокриміналУкраїна
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