Луценко хочет легализации казино

Генпрокурор Юрий Луценко выступает за отмену запрета на деятельность казино в Украине.

Об этом он заявил во время брифинга в среду в Запорожье, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что "тотальный запрет игорного бизнеса в Украине подобен "сухому закону" в Америке, который способствовал развитию мафии и коррупции во власти".

"Нужно дать возможность для официальной работы казино в 5-звездочных отелях, то есть в элитных заведениях, куда никогда не попадут школьники и простые украинцы. Это мое личное мнение", - отметил Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что игровые автоматы типа "однорукого бандита" должны находиться под жестким контролем фискальных служб.

"Нужно разграничить то, что социально опасно, и то, что не социально опасно, и разрешить то, что не социально опасно", - отметил Луценко.

Как известно, в конце 2015 года министерство финансов разработало законопроект, который легализует казино, лотереи и букмекерскую деятельность.

В среду в Запорожье Луценко представил нового прокурора области.