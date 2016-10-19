Порошенко проводить зустріч з Меркель в Берліні

Президент України Петро Порошенко в Берліні в середу ввечері проводить зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як передає "Інтерфакс-Україна", зустріч проходить в будівлі відомства федерального канцлера Німеччини.

Після бесіди лідерів України та ФРН заплановано тристороння зустріч Порошенка і Меркель з президентом Франції Франсуа Олландом.

Після тристоронніх переговорів запланована зустріч лідерів країн в "нормандському форматі", коли до канцлера Німеччини, а також президентів України і Франції приєднається президент Росії Володимир Путін.