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Порошенко проводить зустріч з Меркель в Берліні

Середа, 19 жовтня 2016, 18:37

Президент України Петро Порошенко в Берліні в середу ввечері проводить зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як передає "Інтерфакс-Україна", зустріч проходить в будівлі відомства федерального канцлера Німеччини.

Після бесіди лідерів України та ФРН заплановано тристороння зустріч Порошенка і Меркель з президентом Франції Франсуа Олландом.

Після тристоронніх переговорів запланована зустріч лідерів країн в "нормандському форматі", коли до канцлера Німеччини, а також президентів України і Франції приєднається президент Росії Володимир Путін.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоМеркель
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