Порошенко проводит встречу с Меркель в Берлине

Президент Украины Петр Порошенко в Берлине в среду вечером проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает "Интерфакс-Украина", встреча проходит в здании ведомства федерального канцлера Германии.

После беседы лидеров Украины и ФРГ запланирована трехсторонняя встреча Порошенко и Меркель с президентом Франции Франсуа Олландом.



После трехсторонних переговоров запланирована встреча лидеров стран в "нормандском формате", когда к канцлеру Германии, а также президентам Украины и Франции присоединится президент России Владимир Путин.