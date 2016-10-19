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У Берліні розпочалися переговори у "нормандському форматі"

Середа, 19 жовтня 2016, 19:36

У столиці Німеччини в середу ввечері почалися переговори лідерів країн у "нормандському форматі" - Україна, ФРН, Франція, Росія.

Як передає "Інтерфакс-Україна", в будівлі відомства федерального канцлера Німеччини перебувають президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент Росії Володимир Путін.

Почалася зустріч близько 19.30 за Києвом.

 
 

У переговорах з української сторони крім Порошенка також беруть участь глава МЗС Павло Клімкін та заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. З російської сторони крім Путіна участь у зустрічі беруть глава МЗС Сергій Лавров і помічник президента РФ Владислав Сурков.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, що бере участь в заході, переговори "нормандської четвірки" почалися із запізненням.

"Переговори почалися з запізненням. Спочатку планувалося, що зустріч розпочнеться о 19.00 (за київським часом), проте через запізнення президента Росії довелося перенести її початок", - сказав співрозмовник агентства.

Перед цим відбулися переговори канцлера Німеччини з президентом України, після чого пройшла окрема зустріч Порошенка, Меркель і Олланда, які скоординували позиції перед переговорами в "нормандському форматі".

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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