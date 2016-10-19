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В Берлине начались переговоры в "нормандском формате"

Среда, 19 октября 2016, 19:36

В столице Германии в среду вечером начались переговоры лидеров стран в "нормандском формате" - Украина, Германия, Франция, Россия.

Как передает "Интерфакс-Украина", в здании ведомства федерального канцлера Германии находятся президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин.

Началась встреча около 19.30 по Киеву.

 
 

В переговорах с украинской стороны кроме Порошенко также принимают участие глава МИД Павел Климкин и замглавы администрации президента Константин Елисеев. С российской стороны кроме Путина участие во встрече принимают глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Владислав Сурков.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, участвующий в мероприятии, переговоры "нормандской четверки" начались с опозданием.

"Переговоры начались с опозданием. Изначально планировалось, что встреча начнется в 19.00 (по Киеву), однако из-за опоздания президента России пришлось перенести ее начало", - сказал собеседник агентства.

Перед этим состоялись переговоры канцлера Германии с президентом Украины, после чего прошла отдельная встреча Порошенко, Меркель и Олланда, которые скоординировали позиции перед переговорами в "нормандском формате".

Темы: Германия
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