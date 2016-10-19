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Чотири автомобілі кортежу делегації Радфеду Росії потрапили в ДТП

Середа, 19 жовтня 2016, 20:25

Чотири автомобілі супроводу з кортежу делегації Ради Федерації потрапили в ДТП в Швейцарії під час руху в тунелі по дорозі з аеропорту Цюріха в Берн.

Як уточнили ТАСС в прес-службі РФ, в автомобілях перебували особи, що супроводжували делегацію, і представники ЗМІ.

В результаті аварії ніхто не постраждав.

Кортеж продовжив рух за маршрутом.

У прес-службі додали, що автомобілі надані швейцарською стороною.

Делегація верхньої палати російського парламенту прибула до Швейцарії з візитом. 20-21 жовтня члени Ради Федерації візьмуть участь в сесії Асоціації європейських сенатів, а також проведуть низку двосторонніх зустрічей.

Теми: РосіяДТП
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