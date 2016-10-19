Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Четыре автомобиля кортежа делегации Совфеда Росии попали в ДТП

Среда, 19 октября 2016, 20:25

Четыре автомобиля сопровождения из кортежа делегации Совета Федерации попали в ДТП в Швейцарии во время движения в туннеле по дороге из аэропорта Цюриха в Берн.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СФ, в машинах находились сопровождающие лица и представители СМИ.

В результате аварии никто не пострадал.

Кортеж продолжил движение по маршруту.

В пресс-службе добавили, что автомобили предоставлены швейцарской стороной.

Делегация верхней палаты российского парламента прибыла в Швейцарию с визитом. 20-21 октября члены Совфеда примут участие в сессии Ассоциации европейских сенатов, а также проведут ряд двусторонних встреч.

Темы: РосcияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Росcия
После ареста Стрелкова у суда задержали его пособника Губарева
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Лукашенко полетит на переговоры к Путину в выходные
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: