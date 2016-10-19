Четыре автомобиля кортежа делегации Совфеда Росии попали в ДТП

Четыре автомобиля сопровождения из кортежа делегации Совета Федерации попали в ДТП в Швейцарии во время движения в туннеле по дороге из аэропорта Цюриха в Берн.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СФ, в машинах находились сопровождающие лица и представители СМИ.

В результате аварии никто не пострадал.

Кортеж продолжил движение по маршруту.

В пресс-службе добавили, что автомобили предоставлены швейцарской стороной.

Делегация верхней палаты российского парламента прибыла в Швейцарию с визитом. 20-21 октября члены Совфеда примут участие в сессии Ассоциации европейских сенатов, а также проведут ряд двусторонних встреч.