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Переговори в "нормандському форматі" тривають уже 3 години

Середа, 19 жовтня 2016, 22:40

Переговори лідерів країн в "нормандському форматі", що почалися в Берліні о 19.30 середи, тривають вже 3 години.

Як передає "Інтерфакс-Україна",  станом на 22.30 середи за Києвом делегації країн на чолі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом України Петром Порошенком, президентом Франції Франсуа Олландом та президентом Росії Володимиром Путіним продовжують переговори у відомстві федерального канцлера Німеччини.

Разом з тим, згідно з програмою заходу, передбачалося, що переговори "нормандської четвірки" закінчаться о 22.00 за Києвом.

Також очікується, що після зустрічі її учасники зроблять заяви для ЗМІ.

У переговорах з української сторони крім Порошенка також беруть участь глава МЗС Павло Клімкін та заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. З російської сторони крім Путіна участь у зустрічі беруть глава МЗС Сергій Лавров і помічник президента РФ Владислав Сурков.

З боку Німеччини разом з Меркель в них бере участь глава МЗС цієї країни Франк-Вальтер Штайнмаєр, а з боку Франції в переговорах також бере участь міністр закордонних справ Жан-Марк Ейро.

Раніше джерело, що бере участь в заході, повідомило агентству, що переговори "нормандської четвірки" почалися із запізненням. "Переговори почалися із запізненням. Спочатку планувалося, що зустріч розпочнеться о 19.00 за Києвом, проте через запізнення президента Росії довелося перенести її початок", - сказав співрозмовник агентства.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" відбулися переговори канцлера Німеччини з президентом України і пройшла зустріч Порошенка, Меркель і Олланда, під час якої лідери країн скоординували позиції перед переговорами.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаПутінМеркельПорошенко
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