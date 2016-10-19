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Переговоры в "нормандском формате" длятся уже 3 часа

Среда, 19 октября 2016, 22:40

Переговоры лидеров стран в "нормандском формате", начавшиеся в Берлине в 19.30 среды, длятся уже 3 часа.

Как передает "Интерфакс-Украина", по состоянию на 22.30 среды по Киеву делегации стран во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Украины Петром Порошенко, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным продолжают переговоры в ведомстве федерального канцлера Германии.

Вместе с тем, согласно программе мероприятия, предполагалось, что переговоры "нормандской четверки" закончатся в 22.00 по Киеву.

Также ожидается, что после встречи ее участники сделают заявления для СМИ.

В переговорах с украинской стороны кроме Порошенко также принимают участие глава МИД Павел Климкин и замглавы администрации президента Константин Елисеев. С российской стороны кроме Путина участие во встрече принимают глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Владислав Сурков.

Со стороны Германии вместе с Меркель в них участвует глава МИД этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер, а со стороны Франции в переговорах также принимает участие министр иностранных дел Жан-Марк Эйро.

Ранее источник, участвующий в мероприятии, сообщил агентству, что переговоры "нормандской четверки" начались с опозданием. "Переговоры начались с опозданием. Изначально планировалось, что встреча начнется в 19.00 по Киеву, однако из-за опоздания президента России пришлось перенести ее начало", - сказал собеседник агентства.

Перед встречей в "нормандском формате" состоялись переговоры канцлера Германии с президентом Украины и прошла встреча Порошенко, Меркель и Олланда, в ходе которой лидеры стран скоординировали позиции перед переговорами.

Темы: ГерманияПутинМеркельПорошенко
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