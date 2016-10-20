У Криму розглянуть апеляцію на арешт 4 кримських татар до січня
У анексованому Криму відбудеться розгляд апеляцію на рішення Київського райсуду Сімферополя про продовження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 12 січня 2017 року для чотирьох кримських татар.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook глава ЦВК Курултая кримських татар Заір Смедляєв, йдеться про затриманих у травні 2016 року Ремзі Меметова, Енвера Мамутова, Зеврі Абсеітова та Рустема Абільтарова.
"Призначен розгляд апеляційних скарг на рішення Київського районного суду про продовження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 12 січня 2017 року", - зазначив він.
Засідання відбудеться у "Верховному суді" Криму на вул. Павленко 2 о 13:00 20 жовтня.
Як відомо, обшуки в будинку мусульман у Бахчисараї відбулися 12 травня, Абсеїтов, Меметов, Абільтаров та Мамутов були затримані. Їх звинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку називають терористичною.
У липні окупаційний "Верховний суд" Криму відмовився відпустити так звану "Бахчисарайську четвірку" кримських татар, звинувачених у тероризмі.
Українська правда