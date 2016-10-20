В Крыму рассмотрят апелляцию на арест 4 крымских татар до января

В аннексированном Крыму состоится рассмотрение апелляции на решение Киевского райсуда Симферополя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2017 года для четырех крымских татар.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, речь идет о задержанных в мае 2016 года Ремзи Меметове, Энвера Мамутове, Зеври Абсеитове и Рустеме Абильтарове.

"Предназначен рассмотрение апелляционных жалоб на решение Киевского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2017 года", - отметил он.

Заседание состоится в "Верховном суде" Крыма на ул. Павленко 2 в 13:00 20 октября.

Как известно, обыски в доме мусульман в Бахчисарае состоялось 12 мая, Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов были задержаны. Их обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую называют террористической.

В июле оккупационный "Верховный суд" Крыма отказался отпустить так называемую "Бахчисарайскуючетверку" крымских татар, обвиняемых в терроризме.

Украинская правда