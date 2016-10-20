ФРН та Франція - Путіну: РФ має розуміти відповідальність за свої дії у Сирії

Лідери Німеччини та Франції засуджують дії РФ у Сирії та наголошують, що Москва має розуміти свою відповідальність за дії в Алеппо.

Про це канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд заявили на брифінгу після зустрічі у Берліні з президентом РФ Володимиром Путіним, де обговорювали конфлікт у Сирії.

"Ми обговорили питання Сирії, була дуже чітка розмова, але й дуже нелегка... Я від імені ФРН підкреслила необхідність припинення вогню у Сирії та той факт, що події в Алеппо - нелюдські, внаслідок яких місцеве населення дуже страждає, і необхідно відділити справжніх терористів від інших людей. Ми обговорили можливе перемир'я, питання гуманітарної допомоги у даному регіоні", - заявила Меркель.

"Ми хочемо, щоб РФ розуміла свою чітку відповідальність за свої дії у Сирії та відповідальність за майбутнє політичного процесу та життя людей", - додала вона,

"Ми говоримо у даному випадку про злочинну діяльність, про злочини проти цивільного населення", - зазначила Меркель повідомляє РБК.

Президент Франції Франсуа Олланд при цьому назвав те, що відбувається в Алеппо "справжнім військовим злочином", повідомляє РІА Новости.

Олланд підкреслив, що перш за все необхідно припинити бомбардування Алеппо з боку сирійського режиму, а також російських ВКС. Він також назвав безглуздим вводити гуманітарну паузу на кілька годин.

"Головне те, що населення Алеппо не може продовжувати жити в нестерпних умовах", - зазначив Олланд.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін, підбиваючи підсумки переговорів у Берліні, заявив: Росія готова продовжити паузу в ударах по бойовиках в Алеппо до тих пір, поки не зіткнеться з активізацією бандформувань.

Українська правда