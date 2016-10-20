Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У чергах на кордоні з Польщею - майже 700 авто

Четвер, 20 жовтня 2016, 08:17

У чергах перед пунктами пропуску у напрямку Польщі перебувають майже 700 авто. 

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби України станом на  8:00 20 жовтня. 

Зокрема, перед ПП "Устилуг"  зафіксовано 150 авто, ПП "Рава-Руська" – 150, ПП"Ягодин авто" – 100, ПП "Краковець" – 100, "Угринів" – 60, "Шегині" – 60, "Смільниця" – 60.

На інших пунктах пропуску у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови черг не зафіксовано. 

Українська правда 

Теми: Польщакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Польща
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: