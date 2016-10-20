У чергах на кордоні з Польщею - майже 700 авто

У чергах перед пунктами пропуску у напрямку Польщі перебувають майже 700 авто.

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби України станом на 8:00 20 жовтня.

Зокрема, перед ПП "Устилуг" зафіксовано 150 авто, ПП "Рава-Руська" – 150, ПП"Ягодин авто" – 100, ПП "Краковець" – 100, "Угринів" – 60, "Шегині" – 60, "Смільниця" – 60.

На інших пунктах пропуску у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови черг не зафіксовано.

Українська правда