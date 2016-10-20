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В очередях на границе с Польшей - почти 700 машин

Четверг, 20 октября 2016, 08:17

В очередях перед пунктами пропуска в направлении Польши находятся почти 700 машин.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы Украины по состоянию на 8:00 20 октября.

В частности, перед ЧП "Устилуг" зафиксировано 150 авто, ЧП "Рава-Русская" - 150, ЧП "Ягодин авто" - 100, ЧП "Краковец" - 100, "Угринов" - 60, "Шегини" - 60, "Смильница" - 60.

На других пунктах пропуска в направлении Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы очередей не зафиксировано.

Темы: Польшаграница
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