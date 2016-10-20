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СБУ заборонила в'їзд в Україну священнослужителю РПЦ

Четвер, 20 жовтня 2016, 11:33

Служба безпеки заборонила в’їзд в Україну громадянину Російської Федерації, церковному диякону однієї з єпархій РПЦ, учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Про це інформує у четвер прес-центр СБУ.

Зазначається, що вперше цей 34-річний громадянин прибув на тимчасово окуповані території із загоном найманців у серпні 2014 року.

 
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Виконуючи обов’язки позаштатного капелана, на практиці диякон діяв як штатний пропагандист: давав інтерв’ю та знімав фільми, в яких заперечував існування України та українського народу, закликав до знищення України, приєднання ОРДЛО до Російської Федерації. У своєму профілі в російській соціальній мережі ця "духовна особа" пропагує агресивну війну, вищість одних релігій над іншими, зазначають в СБУ.

 

У спецслужбі наголошують, що дії священнослужителя є посяганням на територіальну цілісність України, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, що шкодять національним інтересам України.

В’їзд на територію України йому заборонено терміном на три роки.

Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження.

 Українська правда

Теми: СБУтероризм
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