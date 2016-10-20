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СБУ запретила въезд в Украину священнослужителю РПЦ

Четверг, 20 октября 2016, 11:33

Служба безопасности запретила въезд в Украину гражданину Российской Федерации, церковному диакону одной из епархий РПЦ, участнику незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает в четверг пресс-центр СБУ.

Отмечается, что впервые этот 34-летний гражданин прибыл на временно оккупированные территория с отрядом наемников в августе 2014 года.

 
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Выполняя обязанности внештатного капеллана, на практике диакон действовал как штатный пропагандист: давал интервью и снимал фильмы, в которых отрицал существование Украины и украинского народа, призывал к уничтожению Украины, присоединению ОРДЛО к Российской Федерации. В своем профиле в российской социальной сети это "духовное лицо" пропагандирует агрессивную войну, превосходство одних религий над другими, отмечают в СБУ.

 

В спецслужбе отмечают, что действия священнослужителя являются посягательством на территориальную целостность Украины, разжиганием межнациональной розни, вредят национальным интересам Украины.

Въезд на территорию Украины ему запрещен сроком на три года.

Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.

 Украинская правда

Темы: СБУтерроризм
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