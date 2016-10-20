Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко закликав Європарламент скоріше скасувати візи

Четвер, 20 жовтня 2016, 11:36

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом закликав Європарламент якомога швидше надати українцям безвізовий режим.

Про це повідомляє його прес-служба.

У свою чергу Шульц заявив, що "у Європарламенті є стабільна більшість для запровадження безвізового режиму з Україною".

Співрозмовники також погодилися, що Угода про асоціацію має бути негайно ратифікована, додали у прес-службі.

Також Порошенко поінформував Шульца про результати зустрічі у Нормандському форматі, яка відбулася 19 жовтня у Берліні.

"Співрозмовники обговорили необхідність збереження політики санкцій щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України. Також було обговорено можливість посилення обмежувальних заходів проти Росії в контексті порушення прав людини в Криму", – додали у Порошенка.

Крім того, Порошенко та Шульц обговорили хід реформ в Україні. Президент закликав Європарламент пришвидшити ухвалення додаткових автономних торговельних преференцій для України.

Як відомо, раніше Порошенко неодноразово заявляв, що ЄС скасує візи для українців вже у жовтні.

Олег Шанковський, УП

Теми: візиПорошенкоЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
візи
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: