Порошенко призвал Европарламент скорее отменить визы

Президент Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем призвал Европарламент как можно скорее предоставить украинцам безвизовый режим.

Об этом сообщает его пресс-служба.

В свою очередь Шульц заявил, что "в Европарламенте есть стабильное большинство для введения безвизового режима с Украиной".

Собеседники также согласились, что Соглашение об ассоциации должно быть немедленно ратифицировано, добавили в пресс-службе.

Также Порошенко проинформировал Шульца о результатах встречи в Нормандском формате, которая состоялась 19 октября в Берлине.

"Собеседники обсудили необходимость сохранения политики санкций в отношении России до восстановления территориальной целостности Украины. Также обсуждалась возможность усиления ограничительных мер против России в контексте нарушения прав человека в Крыму", – добавили в Порошенко.

Кроме того, Порошенко и Шульц обсудили ход реформ в Украине. Президент призвал Европарламент ускорить принятие дополнительных автономных торговых преференций для Украины.

Как известно, ранее Порошенко неоднократно заявлял, что ЕС отменит визы для украинцев уже в октябре.

Олег Шанковский, УП