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НАБУ проверило покупку квартиры Залищук

Четверг, 20 октября 2016, 12:24
Светлана Залищук

Управление аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро не нашло коррупционной составляющей в покупке квартиры народным депутатом Светланой Залищук, вто же время там указали некоторые неточности в декларации.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба НАБУ.

Доходы Залищук по данным ГФС в период с 2011 по 2014 гг включительно совокупно составили 922 848 грн. Квартиру в Киеве она приобрела в 2014 году до момента избрания народным депутатом вместе со своим гражданским мужем – руководителем офиса Совета Европы в Украине Мортеном Энбергом, отмечают в Антикоррупционном бюро.

Также к этому времени Залищук не работала на должностях государственного служащего. Средства в сумме 36 тыс. долл. США были предоставлены самой народной депутатом, остальная часть стоимости квартиры – уплачена за счет ее гражданского мужа.

В то же время отмечается, что при анализе сведений о финансово-имущественном состоянии Залищук НАБУ выявило определенные неточности.

"Во-первых, народный депутат указала приобретенную в 2014 году квартиру в декларации за 2013 год. Во-вторых, гражданского мужа Залищук указала в декларации только за 2015 год", – указывают в НАБУ.

"Учитывая изложенное, НАБУ не видит оснований для возбуждения уголовного производства из-за отсутствия данных о возможных коррупционных источниках получения средств для приобретения жилья", – резюмируется в сообщении.

В НАБУ отметили, что направят материалы информационно-аналитической проверки в Национальное агентство по предупреждению коррупции для дальнейшей оценки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУ
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