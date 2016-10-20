Судді подарували квартиру за десятки мільйонів
Суддя Київського адміністративного апеляційного суду Світлана Шелест у січні 2015 року отримала в подарунок квартиру в центрі Києва вартістю від 20-ти до 50-ти мільйонів гривень.
Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші. Досудилися".
Елітну нерухомість в "Липській вежі", згідно з витягом з реєстру нерухомості, їй подарували
Клубний будинок класу де-люкс "Липська вежа", в якому отримала мільйонний подарунок суддя Шелест, розташований в урядовому кварталі, на вул. Інститутська, 18а, в кількох хвилинах від Верховоної Ради, Кабміну та НБУ. Разом з квартирою площею 148 кв м судді подарували паркомісце на 13 м2, вочевидь, для Лексуса, на якому Шелест їздить.
У декларації за 2015-й рік Світлана Шелест зазначила 2 мільйони 800 тисяч гривень "подарунків, призів, виграшів" при 236 тис. грн річної зарплати. За словами старшого аналітика Transperancy International Дмитра Якимчука, цифра з графи "подарунки" може бути відображенням вартості квартири, вказаної в договорі дарування, яка часто не збігається з ринковою вартістю.
На елітну нерухомість судді Шелест звернуло увагу Національне антикорупційне бюро під час підготовки аналітичних довідок щодо суддів, які проходили переатестацію Вищою кваліфкомісією.
Попри це, у травні цього року Світлана Шелест пройшла кваліфікаційне оцінювання у ВККС, закріпивши за собою право на посаду. Суддя надала ВККС письмові пояснення з питань, зазначених у довідці НАБУ, однак на співбесіді їх не обговорювали. Натомість суддю запитали, чи не відчувала вона приниження, коли письмово обґрунтовувала походження свого майна.