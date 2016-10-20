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Судді подарували квартиру за десятки мільйонів

Четвер, 20 жовтня 2016, 13:38

Суддя Київського адміністративного апеляційного суду Світлана Шелест у січні 2015 року отримала в подарунок квартиру в центрі Києва вартістю від 20-ти до 50-ти мільйонів гривень.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші. Досудилися". 

Елітну нерухомість в "Липській вежі", згідно з витягом з реєстру нерухомості, їй подарували

 
Судді подарували квартиру в елітній багатоповерхівці в центрі Києва
elektraua.livejournal.com

Клубний будинок класу де-люкс "Липська вежа", в якому отримала мільйонний подарунок суддя Шелест, розташований в урядовому кварталі, на вул. Інститутська, 18а, в кількох хвилинах від Верховоної Ради, Кабміну та НБУ. Разом з квартирою площею 148 кв м судді подарували паркомісце на 13 м2, вочевидь, для Лексуса, на якому Шелест їздить.

У декларації за 2015-й рік Світлана Шелест зазначила 2 мільйони 800 тисяч гривень "подарунків, призів, виграшів" при 236 тис. грн річної зарплати. За словами старшого аналітика Transperancy International  Дмитра Якимчука, цифра з графи "подарунки" може бути відображенням вартості квартири, вказаної в договорі дарування, яка часто не збігається з ринковою вартістю.

 
Суддя Шелест - щаслива власниця елітної нерухомості. Звідки такий подарунок?

На елітну нерухомість  судді Шелест звернуло увагу Національне антикорупційне бюро під час підготовки аналітичних довідок щодо суддів, які проходили переатестацію Вищою кваліфкомісією.

Попри  це, у травні цього року Світлана Шелест пройшла кваліфікаційне оцінювання у ВККС, закріпивши за собою право на посаду. Суддя надала ВККС письмові пояснення з питань, зазначених у довідці НАБУ, однак на співбесіді їх не обговорювали. Натомість суддю запитали, чи не відчувала вона приниження, коли письмово обґрунтовувала походження свого майна. 

Теми: корупціяНАБУ
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