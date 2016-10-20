Член НАЗК заявив про загрозу зриву кампанії е-декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало засідання, на якому пропонується змінити форму електронного декларування.

Це питання внесено в порядок денний під номером 2, повідомляє "Європейська правда".

Як з’ясувалося, питання про зміну форми винесли на обговорення, не надавши членам НАЗК на ознайомлення.

Один з членів агентства, Руслан Рябошапка, заявив, що запропоноване рішення може зірвати процес електронного декларування.

"Цей документ (запропоноване рішення НАЗК) може призвести до того, що вся кампанія е-декларування може бути зірвана", - заявив Рябошапка.

Зі слів Рябошапки, зміна форми декларації може делегітимізувати вже подані декларації.

"За 10 днів до завершення періоду декларування ми ставимо на цьому хрест і починаємо все заново. Навіщо? Для чого ми створюємо проблеми?" - запитав він.

Зараз члени НАЗК дискутують подальші дії. Голова НАЗК Наталія Корчак вважає необхідним невідкладно змінити дану форму і передати її на затвердження в Мінюст.