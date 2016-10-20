Член НАПК заявил об угрозе срыва кампании е-декларирования

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало заседание, на котором предлагается изменить форму электронного декларирования.

Этот вопрос внесен в повестку дня под номером 2, сообщает "Европейская правда".

Как выяснилось, вопрос об изменении формы вынесли на обсуждение, не предоставив членам НАПК на ознакомление.

Один из членов агентства, Руслан Рябошапка, заявил, что предложенное решение может сорвать процесс электронного декларирования.

"Этот документ (предложенное решение НАПК) может привести к тому, что вся кампания е-декларирования может быть сорвана", - заявил Рябошапка.

По словам Рябошапки, изменение формы декларации может делегитимизировать уже поданные декларации.

"За 10 дней до завершения периода декларирования мы ставим на этом крест и начинаем все заново. Зачем? Для чего мы создаем проблемы?" - спросил он.

Сейчас члены НАПК обсуждают дальнейшие действия. Глава агентства Наталия Корчак считает необходимым безотлагательно изменить данную форму и передать ее на утверждение в Минюст.