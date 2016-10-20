Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян розповів, як умовив екс-міністра Польщі працювати в Україні

Четвер, 20 жовтня 2016, 16:05

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що саме він був ініціював призначення на посаду глави "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Про це він розповів журналістам, передає Ліга.нет.

"Запрошення Новака - це моя ініціатива. Ситуація з конкурсом застопорилася, і я вийшов з таким варіантом. Пріоритет уряду - дороги. Без нормального керівника ефективність (Укравтодору, - ред.) дуже низька. Нам потрібна вольова людина з досвідом, яка готова принести зміни" , - повідомив Омелян.

При цьому Омелян зізнався, що Новак не відразу прийняв запрошення про призначення в "Укравтодор".

читайте також: Навіщо "Укравтодору" польський керівник з корупційним шлейфом и Мода на поляків. Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору"

"Я його (Новака) просив 1,5 місяці, щоб він погодився. У нього був свій невеликий приватний бізнес з офісом в Брюсселі. Але у нього є амбіції, які не до кінця були реалізовані в Польщі. Мені приємно, що він готовий їх реалізувати в Україні", - повідомив міністр.

Як повідомлялося, колишній міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомир Новак став в.о. керівника "Укравтодору".

"Українська правда" у Threads

Теми: транспортдороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
транспорт
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Укрзалізниця у липні ремонтуватиме колію на Прикарпатті: як зміниться рух поїздів
Мінвідновлення розпочало запуск нового маршруту Kyiv City Express
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: