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НАЗК відмовилося від внесення змін до форми електронного декларування

Четвер, 20 жовтня 2016, 16:27

Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилося від схвалення рішення про зміну підзаконного акта, яке могло призвести до зриву кампанії електронного декларування.

За відмову від розгляду даного питання проголосували три з чотирьох членів НАЗК, повідомляє "Європейська правда".

Цьому передувала тривала та емоційна дискусія голови НАЗК, співробітників агентства та народних депутатів, які були присутні на засіданні.

Зокрема, від голови комітету ВР з питань протидії корупції Єгора Соболєва лунали попередження про кримінальну відповідальність для тих, хто буде причетний до зриву кампанії електронного декларування.

За підсумками дискусії було схвалене рішення відмовитися від розгляду питання про зміни до підзаконного акта, що затверджує форму декларування, натомість виправити лише помилки, які є в програмному забезпеченні.

Теми: НАЗК
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