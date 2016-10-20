НАПК отказалось от внесения изменений в формы е-декларирования

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отказалось от принятия решения об изменении подзаконного акта, которое могло привести к срыву кампании электронного декларирования.

За отказ от рассмотрения данного вопроса проголосовали три из четырех членов НАПК, передает "Европейская правда"

Этому предшествовала длительная и эмоциональная дискуссия председателя НАПК, сотрудников агентства и народных депутатов, которые присутствовали на заседании.

В частности, от председателя комитета ВР по вопросам противодействия коррупции Егора Соболева звучали предупреждения об уголовной ответственности для тех, кто будет причастен к срыву кампании электронного декларирования.

По итогам дискуссии было принято решение отказаться от рассмотрения вопроса об изменения подзаконного акта, утверждающего форму декларирования, но исправить ошибки в программном обеспечении.