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НАПК отказалось от внесения изменений в формы е-декларирования

Четверг, 20 октября 2016, 16:27

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отказалось от принятия решения об изменении подзаконного акта, которое могло привести к срыву кампании электронного декларирования.

За отказ от рассмотрения данного вопроса проголосовали три из четырех членов НАПК, передает "Европейская правда"

Этому предшествовала длительная и эмоциональная дискуссия председателя НАПК, сотрудников агентства и народных депутатов, которые присутствовали на заседании.

В частности, от председателя комитета ВР по вопросам противодействия коррупции Егора Соболева звучали предупреждения об уголовной ответственности для тех, кто будет причастен к срыву кампании электронного декларирования.

По итогам дискуссии было принято решение отказаться от рассмотрения вопроса об изменения подзаконного акта, утверждающего форму декларирования, но исправить ошибки в программном обеспечении.

Темы: НАПК
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