Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман: кое-кто не голосует, потому что жаба давит

Четверг, 20 октября 2016, 19:10

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент к сотрудничеству для своевременного принятия государственного бюджета на 2017 год.

Об этом он сказал на заседании парламента в четверг.

"Это должна быть наша совместная с вами работа где мы четко с вами вышли на дальнейшие приоритеты и подойдем к окончательному голосованию до 1 декабря с более качественным документом", - сказал Гройсман.

Премьер настаивает на том, что бюджет является "абсолютно реальным".

"Пожалуйста рассмотрите, дайте задание правительству, мы вовремя его обработаем и выйдем на финальное голосование", – обратился Гройсман к депутатам перед голосованием за утверждение парламентских предложений в госбюджет.

Он призвал нардепов всех фракций и групп к "конструктивному диалогу".

"Понимаю, что кое-кто не проголосует по политическим причинам, потому что жаба давит... А чего жаба давит? Потому что у нас получится. Мы реально сделаем изменения в стране. Я в это искренне верю", – отметил премьер.

Гройсман также традиционно вспомнил свой управленческий опыт.

"Когда кто-то загонял страну в депо, я работал мэром... выводил город из последних в передовые, а вы страну заводили туда, где она сейчас находится", – эмоционально сказал он.

"Давайте мы выведем страну из затяжной депрессии и дадим людям надежду на нормальную жизнь", – призвал премьер.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 октября поддержала в целом выводы и предложения народных депутатов по проекту о государственном бюджете на 2017 год.

Кабмин рассчитывает на принятие Радой проекта закона "О государственном бюджете на 2017" год до 1 декабря.

Валентина Романенко, УП

Темы: госбюджет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
госбюджет
НБУ перечислит в бюджет рекордную прибыль
Бюджет января свели с дефицитом в 70 миллиардов
30 тысяч для военных: с 1 февраля изменится порядок выплат
Последние новости
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
Все новости...
Реклама: