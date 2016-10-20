Гройсман: кое-кто не голосует, потому что жаба давит

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент к сотрудничеству для своевременного принятия государственного бюджета на 2017 год.



Об этом он сказал на заседании парламента в четверг.



"Это должна быть наша совместная с вами работа где мы четко с вами вышли на дальнейшие приоритеты и подойдем к окончательному голосованию до 1 декабря с более качественным документом", - сказал Гройсман.



Премьер настаивает на том, что бюджет является "абсолютно реальным".



"Пожалуйста рассмотрите, дайте задание правительству, мы вовремя его обработаем и выйдем на финальное голосование", – обратился Гройсман к депутатам перед голосованием за утверждение парламентских предложений в госбюджет.



Он призвал нардепов всех фракций и групп к "конструктивному диалогу".



"Понимаю, что кое-кто не проголосует по политическим причинам, потому что жаба давит... А чего жаба давит? Потому что у нас получится. Мы реально сделаем изменения в стране. Я в это искренне верю", – отметил премьер.



Гройсман также традиционно вспомнил свой управленческий опыт.



"Когда кто-то загонял страну в депо, я работал мэром... выводил город из последних в передовые, а вы страну заводили туда, где она сейчас находится", – эмоционально сказал он.



"Давайте мы выведем страну из затяжной депрессии и дадим людям надежду на нормальную жизнь", – призвал премьер.



Как сообщалось, Верховная Рада 20 октября поддержала в целом выводы и предложения народных депутатов по проекту о государственном бюджете на 2017 год.



Кабмин рассчитывает на принятие Радой проекта закона "О государственном бюджете на 2017" год до 1 декабря.



Валентина Романенко, УП