Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат в Іркутську провалився в гнилу підлогу лікарні

Четвер, 20 жовтня 2016, 21:14

Підлога аварійної будівлі Качугської райлікарні в Іркутській області РФ провалилася під депутатом Законодавчих зборів регіону Миколою Труфановим під час огляду установи.

Про це повідомив ТАСС представник місцевої адміністрації.

"Пан Труфанов відвідував сьогодні районну лікарню. Відвідування затьмарив прикрий інцидент: нога депутата провалилася в глибоку ущелину в дерев'яній підлозі, яка давно прогнила. Труфанов спіткнувся, піднятися йому допомогли представники адміністрації, які стояли поруч", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, парламентарій поставився до події з гумором. Жодних травм він не отримав.

Дерев'яний будинок лікарні побудований в 1926 році. Об'єкти охорони здоров'я в Качугському районі області не будували з 1977 року. Зараз в районі планують побудувати нову будівлю лікарні.

Теми: Росіямедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: