Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат в Иркутске провалился в прогнивший пол больницы

Четверг, 20 октября 2016, 21:14

Пол аварийного здания Качугской райольницы в Иркутской области РФ провалился под депутатом Законодательного собрания региона Николаем Труфановым во время осмотра учреждения.

Об этом сообщил ТАСС представитель местной администрации.

"Господин Труфанов посещал сегодня районную больницу. Посещение было омрачено досадным инцидентом: нога депутата оказалась погружена в глубокую расщелину в деревянном полу, который давно прогнил. Труфанов споткнулся, подняться ему помогли стоящие рядом представители администрации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, парламентарий отнесся к произошедшему с юмором. Никаких повреждений он не получил.

Деревянное здание больницы построено в 1926 году. Объекты здравоохранения в Качугском районе области не строили с 1977 года. Сейчас в районе планируется построить новое здание больницы.

Темы: Росcиямедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Росcия
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Последние новости
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
Все новости...
Реклама: