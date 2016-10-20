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Столтенберг допускає проведення засідання ради Росія-НАТО щодо України

Четвер, 20 жовтня 2016, 22:29

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг допускає проведення засідання ради Росія-НАТО, на якому, в тому числі, обговорювалися б питання, що стосуються України.

Про це він сказав на спільній із президентом Петром Порошенком прес-конференції.

"Після анексії Криму НАТО вирішило фактично повністю припинити співробітництво з Росією. Це рішення залишається... Але ми також вирішили продовжити наш політичний діалог, ми хотіли б залишити цю можливість відкритою, ми не думаємо, що нам треба ізолювати Росію", - сказав він.

Столтенберг допустив проведення ради Росія-НАТО, але дата такої ради, з його слів, поки не визначена.

"Не виключаю зустрічі ради Росія-НАТО. Ми готові скликати, але дати поки немає", - додав він.

При цьому він повідомив, що на такому засіданні будуть обговорюватися питання, що стосуються України.

"На раді Росія-НАТО ми будемо говорити про Україну", - сказав він.

У тому числі, з його слів, на засіданні такої ради буде обговорюватися питання "мінських домовленостей" і план заходів щодо їх імплементації ("дорожньої картки").

Порошенко, у свою чергу, розраховує на підтримку НАТО в тиску на Росію з метою виконання блоку з безпеки досягнутих у Мінську домовленостей.

Українські новини

Теми: НАТОРосія
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