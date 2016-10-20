Столтенберг допускает проведение заседания совета Россия-НАТО по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускает проведение заседания совета Россия-НАТО, на котором, в том числе, обсуждались бы касающиеся Украины вопросы.

Об этом он сказал на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции.

"После аннексии Крыма НАТО решила фактически полностью прекратить сотрудничество с Россией. Это решение остается... Но мы также решили продолжить наш политический диалог, мы хотели бы оставить эту возможность открытой, мы не думаем, что нам надо изолировать Россию", - сказал он.

Столтенберг допустил проведение совета Россия-НАТО, но дата такого совета, по его словам, пока не определена.

"Не исключаю встречу совета Россия-НАТО. Мы готовы созвать, но даты пока нет", - добавил он.

При этом он сообщил, что на таком заседании будут обсуждаться касающиеся Украины вопросы.

"На совете Россия-НАТО мы будем говорить об Украине", - сказал он.

В том числе, по его ловам, на заседании такого совета будет обсуждаться вопрос "минских договоренностей" и плана мер по их имплементации ("дорожной карты").

Порошенко, в свою очередь, рассчитывает на поддержку НАТО в давлении на Россию с целью выполнения блока по безопасности достигнутых в Минске договоренностей.

Українські новини