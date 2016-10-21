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Трамп не визнає вибори, якщо програє

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 02:22

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що згоден визнати результати виборів тільки у разі своєї перемоги.

Про це пише Радіо Свобода.

На зустрічі з виборцями в штаті Огайо в четвер мільярдер зазначив, що визнає тільки, як він висловився, "чесні результати" виборів. У разі програшу Трамп обіцяв звернутися до суду.

Під час третіх телевізійних дебатів в Лас-Вегасі в середу ввечері Трамп відмовився гарантувати визнання підсумків виборів у разі своєї поразки.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада.

Теми: СШАвибори
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