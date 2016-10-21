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Трамп не признает выборы, если проиграет

Пятница, 21 октября 2016, 02:22

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что согласен признать результаты выборов только в случае своей победы.

Об этом пишет Радио Свобода.

На встрече с избирателями в штате Огайо в четверг миллиардер отметил, что признает только, как он выразился, "честные результаты" выборов. В случае проигрыша Трамп обещал обратиться в суд.

Во время третьих телевизионных дебатов в Лас-Вегасе в среду вечером Трамп отказался гарантировать признание итогов выборов в случае своего поражения.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.

Темы: СШАвиборы
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