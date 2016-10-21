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У Чехії створили підрозділ для боротьби з російською пропагандою

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 03:57

У Чехії створено підрозділ для боротьби з російською пропагандою, яка впливає на громадську думку в країні-члені ЄС і НАТО.

Про це повідомив глава МВС Чехії Мілан Хованец, передає Reuters.

Контррозвідка країни у вересні заявила, що Росія проводить інформаційну війну в Чехії і створює мережі маріонеткових груп і пропагандистських агентів, які можуть бути використані для дестабілізації обстановки в країні.

Підрозділ складається з 20 осіб. Завданням підрозділу буде розсіювати дезінформацію в публічному просторі, а також навчати посадових осіб реагувати на дезінформацію.

"Ми хочемо потрапити в кожен смартфон", - заявив міністр.

Хованец пояснив, що новий підрозділ має реагуватиме практично в реальному часі на "різну дезінформацію", використовуючи Facebook, Twitter та інші "способи комунікації".

Повідомляється, що в Чехії, де проживає 30 тисяч росіян, десятки сайтів пропагують погляди Кремля щодо Заходу.

Хованец повідомив, що згідно з опитуваннями, чверть населення вірить у те, що вони читають на "альтернативних" новинних сайтах.

Чехія поділяє спільну позицію ЄС щодо Росії. Але ряд політиків, зокрема, президент Земан Мілош, підхопили погляди Росії на ситуацію на сході України, стверджуючи, що ніяких російських військ там немає, і виступаючи проти антиросійських економічних санкцій.

Як повідомлялося, 21 жовтня Європарламент розгляне проект резолюції щодо протидії пропаганді з боку Росії.

У документі, зокрема, говориться, що Росія "агресивним чином" використовує широкий спектр інструментів, в тому числі спеціальні фонди, мовники на різних мовах, новинні агентства, громадські та релігійні групи, соціальні мережі і тролів в Інтернеті. Російська влада робить це для того, щоб "поставити під сумнів європейські цінності" і спровокувати розкол Європи, зазначено в документі.

Теми: ЧехіяРосіяпропаганда
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