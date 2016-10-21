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В Чехии создали подразделение для борьбы с российской пропагандой

Пятница, 21 октября 2016, 03:57

В Чехии создано подразделение для борьбы с российской пропагандой, которая влияет на общественное мнение в стране-члене ЕС и НАТО.

Об этом сообщил глава МВД Чехии Милан Хованец, передает Reuters.

Контрразведка страны в сентябре заявила, что Россия проводит информационную войну в Чехии и создает сети марионеточных групп и пропагандистких агентов, которые могут быть использованы для дестабилизации обстановки в стране.

Подразделение состоит из 20 человек. Задачей подразделения будет рассеивать дезинформацию в публичном пространстве , а также обучать должностных лиц реагировать на дезинформацию.

"Мы хотим попасть в каждый смартфон", — заявил министр.

Хованец пояснил, что новое подразделение должно будет реагировать практически в реальном времени на "различную дезинформацию", используя Facebook, Twitter и другие "способы коммуникации".

Сообщается, что в Чехии, где проживает 30 тысяч россиян, десятки сайтов пропагандируют взгляды Кремля в отношении Запада.

Хованец сообщил, что согласно опросам, четверть населения верит в то, что они читают на "альтернативных" новостных сайтах.

Чехия разделяет общую позицию ЕС относительно России. Но ряд политиков, в частности, президент Земан Милош, подхватили взгляды России на ситуацию на востоке Украины, утверждая, что никаких российских войск там нет, и выступая против антироссийских экономических санкций.

Как сообщалось, 21 октября Европарламент рассмотрит проект резолюции о противодействии пропаганде со стороны России.

В документе, в частности, говорится, что Россия "агрессивным образом" использует широкий спектр инструментов, в том числе специальные фонды, вещатели на разных языках, новостные агентства, общественные и религиозные группы, социальные сети и троллей в Интернете. Российские власти делают это для того, чтобы "поставить под вопрос европейские ценности" и спровоцировать раскол Европы, указано в документе.

Темы: ЧехияРосcияпропаганда
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