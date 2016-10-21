Україна отримає доступ до кордону з РФ після виборів на Донбасі - АП

Україна отримає доступ до неконтрольованої ділянки кордону з Росією на другий день після проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу.



Про це повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, пише УНІАН.

Це передбачено Мінськими домовленостями, які були прийняті у лютому 2015 року.



Але, за його словами, до цих виборів мають бути виконані безпекові умови Мінська: мають бути виведені російські війська з Донбасу, а місія ОБСЄ повинна отримати постійний доступ до неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону.



Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.