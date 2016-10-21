Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 41 атака, бойовики продовжують обстріли у Станиці Луганській

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 07:10

За минулу добу російсько-окупаційні війська 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 26 випадків порушення режиму припинення вогню. В Павлополі бойовики здійснили обстріли з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в районах Красногорівки, Широкіного, Мар’їнки і Терамчука противник відкрив вогонь по укріпленнях сил АТО з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

На Донецькому напрямку відбулось 6 обстрілів українських позицій. По захисниках Луганського обстріли тривали зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів, а в Авдіївці до вказаної зброї російсько-окупаційні війська додали вогонь з озброєння танку, ствольної артилерії калібрів 152 мм та 122 мм, мінометів обох калібрів.

На Луганському напрямку зафіксовано 9 провокацій проти сил АТО. У напрямку Новозванівки та Трьохізбенки ворог використовував кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю, а в Станиці Луганській вкотре було задіяно міномети 82 калібру.

Як відомо, Станиця Луганська є однією з трьох локацій разом з Петрівським і Золотим, де після семи днів тиші повинні бути розведені війська України та бойовиків.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: