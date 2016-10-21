Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 41 атака, боевики продолжают обстрелы в Станице Луганской

Пятница, 21 октября 2016, 07:10

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 41 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении состоялось 26 случаев нарушения режима прекращения огня. В Павлополе боевики совершили обстрел из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в районах Красногоровки, Широкиного, Марьинки и Терамчука противник открыл огонь по укреплениям сил АТО из минометов калибров 120 мм и 82 мм.

На Донецком направлении состоялось 6 обстрелов украинских позиций. По защитникам Луганского обстрелы продолжались из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Авдеевке к указанному оружию российско-оккупационные войска добавили огонь из вооружения танка, ствольной артиллерии калибров 152 мм и 122 мм, минометов обоих калибров.

На Луганском направлении зафиксировано 9 провокаций против сил АТО. В направлении Новозвановки и Трехизбенки враг использовал пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской в который раз были задействованы минометы 82 калибра.

Как известно, Станица Луганская является одной из трех локаций вместе с Петровским и Золотым, где после семи дней тишины должны быть разведены войска Украины и боевиков.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
15:28
Могут сравниться с пенициллином: в сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
Все новости...
Реклама: