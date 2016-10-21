Україна просить Інтерпол оголосити Чауса в міжнародний розшук
Україна звернулася до Інтерполу з проханням оголосити в міжнародний розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.
Про це повідомив начальник Укрбюро Інтерполу Василь Неволя, передають Українські новини.
"По Чаусу - матеріали на його розшук ми з Національного антикорупційного бюро отримали та передали в Генеральний секретаріат Інтерполу", - сказав він.
Наразі відповідь Інтерполу не отримано.
Також Інтерпол продовжує розглядати матеріали про оголошення в міжнародний розшук депутата Верховної Ради Олександра Онищенка ("Воля народу").
Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що зробить запит на розшук втікача судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса через Інтерпол.
6 вересня Рада дала згоду на затримання та арешт судді, підозрюваного у хабарництві.