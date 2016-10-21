Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна просить Інтерпол оголосити Чауса в міжнародний розшук

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:31
Україна просить Інтерпол оголосити Чауса в міжнародний розшук
Олександр Чекменьов

Україна звернулася до Інтерполу з проханням оголосити в міжнародний розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Про це повідомив начальник Укрбюро Інтерполу Василь Неволя, передають Українські новини.

"По Чаусу - матеріали на його розшук ми з Національного антикорупційного бюро отримали та передали в Генеральний секретаріат Інтерполу", - сказав він.

Наразі відповідь Інтерполу не отримано.

Також Інтерпол продовжує розглядати матеріали про оголошення в міжнародний розшук депутата Верховної Ради Олександра Онищенка ("Воля народу").

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що зробить запит на розшук втікача судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса через Інтерпол.

6 вересня Рада дала згоду на затримання та арешт судді, підозрюваного у хабарництві.

Теми: корупціяІнтерпол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
корупція
НАЗК продовжує перевірки військкомів: "Більшість є доброчесними"
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
РНБО рекомендувала Залужному, кого призначати військкомами
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: