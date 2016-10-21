На окуповану Донеччину везли одяг і парфуми на 2 млн – СБУ
П'ятниця, 21 жовтня 2016, 13:40
Поблизу Семигір'я Бахмутського району Донеччини затримали колону із трьох автомобілів, водії яких намагалися переправити на непідконтрольну Києву територію незаконний вантаж.
Як повідомляє Служба безпеки України, у валізах були одяг, взуття, парфумерія та інше загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.