На окуповану Донеччину везли одяг і парфуми на 2 млн – СБУ

Поблизу Семигір'я Бахмутського району Донеччини затримали колону із трьох автомобілів, водії яких намагалися переправити на непідконтрольну Києву територію незаконний вантаж.

Як повідомляє Служба безпеки України, у валізах були одяг, взуття, парфумерія та інше загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.